Стало известно расписание омских автобусов в новогоднюю ночь

Как пояснили в департаменте транспорта администрации Омска, для доставки омичей и гостей города к месту проведения мероприятия отправление автобусов будет осуществляться 31 декабря в 23:00 из различных районов города. Через полчаса после боя курантов, в 0:30, они начнут развозить омичей по домам от главного входа в парк (вблизи остановки "ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ" на улице Богдана Хмельницкого).
Согласно графику в 23:00 автобус № 95 будет отъезжать от остановки "Улица Гашека", а автобус № 33 - от остановки "Улица Бархатовой", № 61 - из посёлка Солнечный и № 45 - от "Механического завода". В 22:50 автобус маршрута № 49 отправится от остановки "Первокирпичный" и в 23:00 - от остановки "Улица 21-я Амурская".
Все автобусы будут останавливаться на остановках, на каждый маршрут выделили по одному транспортному средству.
На каждый маршрут по одному автобусу... хмм. а они уверены в том, что на ёлку поедет мало людей
Только подумал - молодцы, автобусы пустили, людей оповестили - цивилизация (в лучшем смысле слова)...
А ведь и правда, по одному автобусу - маловато как-то.