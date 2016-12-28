Детский хирург из Омска стал заслуженным врачом

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу врачу - детскому хирургу Областной детской клинической больницы Борису Новикову звания заслуженного врача России, сообщает пресс-служба правительства Омской области. Новиков работает в детской хирургии 37 лет. В течение 20 лет он возглавляет хирургическое отделение областной детской больницы. В отделении за год проводится более тысячи операций, пятая часть из которых выполняется по уникальным методикам, разработанным и внедрённым в практику самим хирургом.

Под руководством и при непосредственном участии Бориса Новикова на базе отделения создан центр хирургии новорождённых, в котором ежегодно получают лечение более 160 новорождённых с любой хирургической патологией.