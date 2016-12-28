Детский хирург из Омска стал заслуженным врачом
Общество  •  28 декабря 2016, 07:35, последнее обновление 28 декабря 2016, 10:28  •  печать

Детский хирург из Омска стал заслуженным врачом

Автор: Василий Епанчинцев

Борису Новикову присвоено звание заслуженного врача России.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу врачу - детскому хирургу Областной детской клинической больницы Борису Новикову звания заслуженного врача России, сообщает пресс-служба правительства Омской области. Новиков работает в детской хирургии 37 лет. В течение 20 лет он возглавляет хирургическое отделение областной детской больницы. В отделении за год проводится более тысячи операций, пятая часть из которых выполняется по уникальным методикам, разработанным и внедрённым в практику самим хирургом.

Под руководством и при непосредственном участии Бориса Новикова на базе отделения создан центр хирургии новорождённых, в котором ежегодно получают лечение более 160 новорождённых с любой хирургической патологией.

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r Теги  •  #Владимир Путин #Заслуженный врач РФ
Оптика

Комментарии

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Леонид Портнов  •  28 декабря 2016, 08:33

Хорошо, что у нас остались такие шикарные специалисты, а не уехали, куда-то...

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