Роспотребнадзор с начала года будет принимать не все жалобы омичей

Меняется порядок рассмотрения обращений граждан в Роспотребнадзор. Отныне потребителю, чтобы доказать свою правоту, необходимо вначале обратиться к предпринимателю, к примеру, продавшему некачественный товар. И только после писать жалобы в надзорные ведомства.

С 1 января 2017 года меняются правила проведения проверок Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по обращениям граждан. Согласно поправкам в федеральное законодательство, внеплановая проверка по обращению потребителя будет проводиться только в том случае, если в обращении содержится информация или конкретный факт, дающий основание полагать, что имеется угроза для жизни или здоровья. Во всех остальных случаях потребителям с претензией вначале следует обращаться к продавцу или предпринимателю, оказавшему некачественную услугу.

- Если в заявлении от потребителя содержится информация или конкретный факт угрозы причинения вреда жизни или здоровью, это будет являться основанием для проведения внеплановой проверки, которую мы вначале согласуем с прокуратурой, - говорит начальник отдела юридического обеспечения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области Екатерина Лавринова. - Какие жалобы могут быть рассмотрены только после предварительного обращения к предпринимателям? Например, отсутствие вывески на магазине или невыдача товарного чека.