Омские мошенники примеряют костюмы Деда Мороза и Снегурочки
Общество  •  27 декабря 2016, 16:10, последнее обновление 27 декабря 2016, 16:29  •  печать

Омские мошенники примеряют костюмы Деда Мороза и Снегурочки

Автор: Виктория Стрельникова

Снегурочка и Дед Мороз, как выясняется, являются не только главными героями Нового года, но и персонажами с криминальными повадками. Омичей в преддверии праздников призывают быть более бдительными.

Как советуют специалисты городского департамента общественной безопасности, заказывая домой для поздравления детей Деда Мороза и Снегурочку, необходимо пользоваться услугами только проверенных фирм, имеющих большой опыт и положительную репутацию. Иначе сказочные гости могут оставить хозяев без имущества. К примеру, пока Дедушка Мороз будет развлекать детей и их родителей, его внучка временно исчезнет из поля зрения под любым предлогом, а после их ухода выяснится, что из квартиры пропали деньги или ценные вещи.

В подобных ситуациях следует незамедлительно обращаться в правоохранительные органы, ведь это поможет ускорить розыск злоумышленников и привлечь их к ответственности.

В Омске Дед Мороз и Снегурочка ездят на машине следственного комитета

r Теги  •  #Дед Мороз #мошенники #новый год #Омск #праздник #Снегурочка
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