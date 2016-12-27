Омские мошенники примеряют костюмы Деда Мороза и Снегурочки

Снегурочка и Дед Мороз, как выясняется, являются не только главными героями Нового года, но и персонажами с криминальными повадками. Омичей в преддверии праздников призывают быть более бдительными.

Как советуют специалисты городского департамента общественной безопасности, заказывая домой для поздравления детей Деда Мороза и Снегурочку, необходимо пользоваться услугами только проверенных фирм, имеющих большой опыт и положительную репутацию. Иначе сказочные гости могут оставить хозяев без имущества. К примеру, пока Дедушка Мороз будет развлекать детей и их родителей, его внучка временно исчезнет из поля зрения под любым предлогом, а после их ухода выяснится, что из квартиры пропали деньги или ценные вещи.

В подобных ситуациях следует незамедлительно обращаться в правоохранительные органы, ведь это поможет ускорить розыск злоумышленников и привлечь их к ответственности.