В Омске нашли пять сайтов, пропагандирующих суицид

В интернет-пространстве нашего региона действует пять сайтов, рассказывающих о способах совершения суицида. Сейчас компетентные органы готовятся закрыть их с помощью суда.

В Омской области найдено пять сайтов, на которых рассказывается о способах совершения суицида. Как сообщила начальник отдела юридического обеспечения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области Екатерина Лавринова, в настоящее время один из них уже заблокирован.

- Вчера к нам поступило сообщение по крайней мере об этих пяти сайтах, - продолжает Екатерина Лавринова. - Из их содержания видно, что функционируют они именно на территории нашего региона. Поскольку приостановление их работы возможно только в судебном порядке, мы готовим соответствующие документы и в ближайшее время направим заявление.