В Омске нашли пять сайтов, пропагандирующих суицид
Общество  •  27 декабря 2016, 13:56, последнее обновление 27 декабря 2016, 15:09  •  печать

В Омске нашли пять сайтов, пропагандирующих суицид

Автор: Виктория Стрельникова

В интернет-пространстве нашего региона действует пять сайтов, рассказывающих о способах совершения суицида. Сейчас компетентные органы готовятся закрыть их с помощью суда.

В Омской области найдено пять сайтов, на которых рассказывается о способах совершения суицида. Как сообщила начальник отдела юридического обеспечения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области Екатерина Лавринова, в настоящее время один из них уже заблокирован.

- Вчера к нам поступило сообщение по крайней мере об этих пяти сайтах, - продолжает Екатерина Лавринова. - Из их содержания видно, что функционируют они именно на территории нашего региона. Поскольку приостановление их работы возможно только в судебном порядке, мы готовим соответствующие документы и в ближайшее время направим заявление.

r Теги  •  #интернет #Омск #Роспотребнадзор
Оптика

Комментарии

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soveren11 Эксквайр  •  27 декабря 2016, 15:23

Пять сайтов - значит, кому-то это нужно, кто-то преследует свои цели. Надеюсь, суд не только примет решение о закрытии этих сайтов, но и вынесет постановление на проведение соответствующей проверки с целью возбуждения уголовного дела по ст. 110 УК РФ.

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Tanya Ann  •  27 декабря 2016, 14:10

Это правильно, что омские правоохранители борются с такими сайтами. Но усилий только в одном регионе недостаточно. Блокировку таких сайтов должен делать Роскомнадзор на всероссийском уровне, интернет же повсеместно распространен.

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