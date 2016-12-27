В Омске нашли пять сайтов, пропагандирующих суицид

В Омской области найдено пять сайтов, на которых рассказывается о способах совершения суицида. Как сообщила начальник отдела юридического обеспечения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области Екатерина Лавринова, в настоящее время один из них уже заблокирован.
- Вчера к нам поступило сообщение по крайней мере об этих пяти сайтах, - продолжает Екатерина Лавринова. - Из их содержания видно, что функционируют они именно на территории нашего региона. Поскольку приостановление их работы возможно только в судебном порядке, мы готовим соответствующие документы и в ближайшее время направим заявление.
Пять сайтов - значит, кому-то это нужно, кто-то преследует свои цели. Надеюсь, суд не только примет решение о закрытии этих сайтов, но и вынесет постановление на проведение соответствующей проверки с целью возбуждения уголовного дела по ст. 110 УК РФ.
Это правильно, что омские правоохранители борются с такими сайтами. Но усилий только в одном регионе недостаточно. Блокировку таких сайтов должен делать Роскомнадзор на всероссийском уровне, интернет же повсеместно распространен.