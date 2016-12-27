Находящийся в тюрьме Юрий Гамбург снова стал дедушкой

Бывший первый заместитель губернатора Омской области Юрий Гамбург, осуждённый за превышение должностных полномочий, второй раз стал дедушкой - у его младшего сына родился сын.

Мальчик, которого назвали Константином, появился на свет 16 декабря. Радостным событием поделился сын Гамбурга Юрий на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", а его супруга Екатерина опубликовала фотографию новорождённого. Напомним, три месяца назад в семье старшего сына Гамбурга родилась дочь.

Напомним, обвинительный приговор экс-заместителю председателя правительства Омской области Юрию Гамбургу был оглашён 8 июня 2016 года. Бывшего чиновника осудили 5,5 года за превышение должностных полномочий во время работы в департаменте имущественных отношений мэрии Омска. В 2008-2012 году он и его заместитель Вадим Меренков подписали документы о продаже по заниженной стоимости земельных участков в левобережном посёлке Чукреевка и здания магазина "Чародейка" в районе "Сибзавода".