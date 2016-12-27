В Омской области стало меньше детей-сирот
Общество  •  27 декабря 2016, 10:38, последнее обновление 27 декабря 2016, 11:00  •  печать

В Омской области стало меньше детей-сирот

Автор: Варвара Козловская

Ежегодно на протяжении последних пяти лет число детей-сирот в регионе сокращается в среднем на 4 % от общего количества.

В Омской области сохраняется положительная динамика уменьшения количества сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Так, на 1 января 2015 года было учтено 8462 детей-сирот (2,13 % от всего детского населения в регионе), на 1 января 2016 года - 8045 детей-сирот (1,97 %). По последним данным, на 1 декабря 2016 года учтено 7707 детей-сирот (1,9 %).

- Более 90 % детей-сирот, учтённых в регионе, проживают в замещающих семьях: приёмные семьи, семьи опекунов (попечителей), усыновителей. В Омской области успешно развивается институт приёмной семьи. Ежегодно на территории Омской области открываются порядка 50 новых приёмных семей. В данный момент в регионе действует 656 приёмных семей, в которых воспитываются 1939 детей, - рассказали в управлении опеки и попечительства и адаптивного образования.

Ежегодно сокращается численность детей, состоящих в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей. Так, в 2015 году численность снизилась на 24,4 %, за текущий период 2016 года - на 14,6 %. В настоящее время в Омской области действуют 14 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которых проживают 568 детей. 

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r Теги  •  #Омск #сироты #статистика
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