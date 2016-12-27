Омичи собрали для детей Сирии четыре тонны подарков

За два дня омичам в рамках акции "Дети Сибири – детям Сирии" удалось собрать четыре тонны гуманитарной помощи.

Акция "Дети Сибири – детям Сирии" стартовала в Омской области 21 декабря, сообщает пресс-служба правительства Омской области. В сборе вещей и продуктов участвовали коллективы омских предприятий, врачи, работники социальных служб, школ, детских домов, вузов и органов власти. Чиновники из министерства труда и социального развития отправили более 300 банок сгущенного молока и 100 сладких подарков детям Сирии. Минсельхоз и Иртышская птицефабрика приготовили тушёнку.

Коллективы родильных домов передали детское питание, наборы для ухода за младенцами. Посылки отправлялись из Калачинского, Черлакского, Любинского, Омского районов и из Тары и Большеречья.

Мы удивлены, насколько оперативно откликнулись люди. Несли подарки от чистого сердца. Одежда, игрушки – все новое и самое лучшее. Коробки конфет, консервы мы проверяли на сроки годности - не менее полгода, - заявил первый заместитель начальника главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области Вячеслав Пеков.

Омичами подготовлено 370 посылок общим весом 3,8 тонн, которые отправились в Сирию самолётом 25 декабря.