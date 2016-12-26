В Омске Дед Мороз и Снегурочка ездят на машине следственного комитета

Сегодня, 26 декабря, в соцсети "ВКонтакте" опубликовали фотографии, на которых запечатлены Дед Мороз и Снегурочка, вышедшие из машины омского следственного комитета. Пользователи соцести пошутили о том, как недоумевают и вздрагивают жители ближайших домов при виде микроавтобуса и его пассажиров.

В омском ведомстве рассказали, что таким образом следком поздравляет детей.

"В костюмах – наш следователь и сотрудница канцелярии, - цитирует "КП" старшего помощник руководителя СУ СК России по Омской области Лариса Болдинова. – Они поздравляют детей наших работников, а с сегодняшнего дня отправляются по подшефным учреждениям. Это детский дом №4, Кировский детский дом, дом малютки".

По информации "КП", следователи дарят детям игрушки и предметы личной гигиены, которые покупают на собственные деньги.