В Омске Дед Мороз и Снегурочка ездят на машине следственного комитета
Общество  •  26 декабря 2016, 17:33, последнее обновление 26 декабря 2016, 18:19  •  печать

В Омске Дед Мороз и Снегурочка ездят на машине следственного комитета

Автор: Вероника Делор

Следственный комитет поздравляет детей своих сотрудников и воспитанников детских домов.

Сегодня, 26 декабря, в соцсети "ВКонтакте" опубликовали фотографии, на которых запечатлены Дед Мороз и Снегурочка, вышедшие из машины омского следственного комитета. Пользователи соцести пошутили о том, как недоумевают и вздрагивают жители ближайших домов при виде микроавтобуса и его пассажиров.

 

 

В омском ведомстве рассказали, что таким образом следком поздравляет детей.

"В костюмах – наш следователь и сотрудница канцелярии, - цитирует "КП" старшего помощник руководителя СУ СК России по Омской области Лариса Болдинова. – Они поздравляют детей наших работников, а с сегодняшнего дня отправляются по подшефным учреждениям. Это детский дом №4, Кировский детский дом, дом малютки".

По информации "КП", следователи дарят детям игрушки и предметы личной гигиены, которые покупают на собственные деньги. 

r Теги  •  #Дед Мороз #дети #следственный комитет
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