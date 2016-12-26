Омский следователь, обвиняемый в получении крупной взятки от московского адвоката, оставлен в СИЗО
Общество  •  26 декабря 2016, 17:32, последнее обновление 26 декабря 2016, 17:46  •  печать

Омский следователь, обвиняемый в получении крупной взятки от московского адвоката, оставлен в СИЗО

Автор: Виктория Стрельникова

Областной суд подтвердил обоснованность решения Куйбышевского суда о заключении под стражу омского следователя, который обвиняется в получении крупной взятки. Павел Юрченко должен был прекратить уголовное дело, однако при передаче денег московским адвокатом Виолеттой Волковой, он был задержан правоохранительными органами.

Омский областной суд оставил в силе решение Куйбышевского  районного суда, который до 12 февраля отправил в СИЗО следователя Павла Юрченко. Старший лейтенант юстиции обвиняется в получении взятки в 600 тыс. руб. Деньги ему передавала столичный адвокат Виолетта Волкова, ставшая известной после защиты участниц скандальной Pussy Riot.

Как полагает следствие, деньги Юрченко должен был получить за прекращение уголовного дела. Речь может идти о главе компании "Сибирский деликатес" Алексее Шамаеве. Его предприятие сейчас находится в стадии банкротства. Именно конкурсный управляющий компании написал заявление в полицию с просьбой разобраться в законности процедуры.

В СИЗО обвиняемый будет находиться до 12 февраля 2017 года.

СКР рассказал подробности задержания следователя омской полиции

r Теги  •  #Омск #Сибирский деликатес #СИЗО
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