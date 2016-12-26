Омский следователь, обвиняемый в получении крупной взятки от московского адвоката, оставлен в СИЗО

Омский областной суд оставил в силе решение Куйбышевского районного суда, который до 12 февраля отправил в СИЗО следователя Павла Юрченко. Старший лейтенант юстиции обвиняется в получении взятки в 600 тыс. руб. Деньги ему передавала столичный адвокат Виолетта Волкова, ставшая известной после защиты участниц скандальной Pussy Riot.
Как полагает следствие, деньги Юрченко должен был получить за прекращение уголовного дела. Речь может идти о главе компании "Сибирский деликатес" Алексее Шамаеве. Его предприятие сейчас находится в стадии банкротства. Именно конкурсный управляющий компании написал заявление в полицию с просьбой разобраться в законности процедуры.
В СИЗО обвиняемый будет находиться до 12 февраля 2017 года.
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