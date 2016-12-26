Жители многоквартирного дома отсудили у омских бизнесменов своё имущество

Несколько омских компаний занимали подвальные помещения в многоквартирном доме по ул. Чкалова, 37 на незаконных основаниях. Жители сначала миром пытались решить вопрос с арендой общедомового имущества. Но, поняв, что так спор не разрешить, обратились в суд.

Собственники многоквартирного дома по ул. Чкалова, 37 через суд решили восстанавливать свои права. Они обратились с иском к нескольким омским компаниям – ООО "ДорТранс-2000" и ООО "Антилопа" с требованием освободить часть подвального помещения дома, которую они заняли незаконно.

Жильцы настаивали: "ДорТранс-2000" без согласования с ними занял часть подвального помещения площадью 130 "квадратов", переоборудовав его под нежилые помещения и используя в коммерческих целях. Хотя подвал предназначен для обслуживания жилого дома. Через него проходят магистральные трубопроводы горячего и холодного водоснабжения, электрооборудование. Собственники даже пытались договориться с предпринимателями, чтобы те платили аренду. Но бизнесмены не пошли навстречу своим соседям.

В суде "ДорТранс-2000" претензии не признавал, более того, заявлял: помещение по договору они арендуют у МУП ЖКХ г. Омска. Но, как выяснилось в суде, городу это имущество не принадлежит, более того, никаких договоров аренды с мэрией компания не заключала.

В итоге сначала Куйбышевский, а затем и Омский областной суды признали правоту собственников. Предприниматели занимали часть подвала жилого дома незаконно.