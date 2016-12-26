Семь тысяч детей получат подарки от омского губернатора

28 и 29 декабря две тысячи маленьких омичей посетят в 11:00 и 14:00 сказку "День рождения кота Леопольда" в Музыкальном театре, сообщает пресс-служба правительства Омской области. В Северном драматическом театре им. М. А. Ульянова на протяжении четырёх дней 680 ребят увидят спектакль "Горячее мороженое": 27 декабря в 11:00, 28 декабря в 14:00, 29 декабря в 17:00, 30 декабря в 10:00. Всего для детей заготовлено 6800 подарков.

В первую очередь пригласительные на губернаторскую ёлку получат дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывающиеся в семьях опекунов (попечителей), приёмных семьях, в специализированных организациях, дети-инвалиды, отличники и победители региональных и всероссийских конкурсов.

В Омской филармонии Федерация профсоюзов проведёт новогоднее представление. Для детей из многодетных семей, воспитанников детских домов и школ-интернатов министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области с 1 по 8 января организует на базе СКК им. Виктора Блинова "Рождественские катания - 2017".