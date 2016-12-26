Электрички меняют расписание до конца праздников
Общество  •  26 декабря 2016, 16:37  •  печать

Электрички меняют расписание до конца праздников

Автор: Екатерина Криль

На следующей неделе часть пригородных поездов в Омске отменяются.

На время новогодних каникул расписание электричек Западно-Сибирской железной дороги изменится. Не будут курсировать следующие электропоезда:

- 31 декабря, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 января 2017 года электропоезд №6661 Калачинская - Омск с отправлением со станции Калачинская в 6:10;

- 1 января воскресный электропоезд №6482 Москаленки - Омск с отправлением со станции Москаленки в 18:51;

- 1 и 7 января электропоезд №6666 Омск - Калачинская с отправлением со станции Омск в 10:25; №6665 Калачинская - Омск отправлением со станции Калачинская в 13:56.

- 2, 3, 4, 5 и 6 января электропоезд №6672 Омск - Калачинская отправлением со станции Омск в 17:20.

Добавим, что электрички временно отменяются в связи со снижением пассажиропотока.

#НОВЫЙГОД2017

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r Теги  •  #новый год #электричка
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