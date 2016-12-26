После взрыва на омской птицефабрике "Сибирская" нашли нарушения

Государственная инспекция труда по Омской области провела проверку на птицефабрике "Сибирская". Оказалось, что на канализационной насосной станции предприятия не были установлены стационарные газоанализаторы.

Как сообщает региональная Государственная инспекция труда, ведомством восстановлены права работников АО "Птицефабрика "Сибирская", где после взрыва проведена внеплановая проверка. Трагедия, напомним, произошла в начале ноября этого года. В результате взрыва метана в здании канализационной станции погибло двое рабочих.

Подробности проверки в трудовой инспекции ИА "Омск здесь" пояснять не стали, ссылаясь на то, что ведётся следствие. Однако известно, что после предписания, выданного контролирующим органом, на предприятии была произведена установка стационарных газоанализаторов на канализационной насосной станции. Именно газоанализаторы служат для контроля за различными выбросами и за составом смеси газов при разного рода технологических измерениях.

В настоящее время АО "Птицефабрика "Сибирская" входит в холдинг ПРОДО. Предприятие занимается производством мяса бройлеров.