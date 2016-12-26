Проект реконструкции улицы Ленина прошёл первое согласование в минкульте

До конца марта компания-подрядчик планирует завершить все проектные работы по благоустройству второй очереди улицы Ленина.

Генеральный подрядчик "ИдеалСтрой" (Санкт-Петербург) готовит проект благоустройства центральной улицы Омска на участке от Юбилейного моста до Ленинградской площади. Документация составляется на основе технического задания министерства культуры Омской области. Как рассказали корреспонденту "Омск Здесь" в ведомстве, проект уже прошёл первичное согласование с чиновниками.

Заказчиком работ, как и при благоустройстве улицы Чокана Валиханова и Любинского проспекта, выступает Фонд стратегического развития Омской области. На сайте "ИдеалСтроя" указано что проектные работы должны закончиться к 31 марта 2017 года. На этом этапе необходимо подготовить архитектурную концепцию и проектно-сметную документацию, выполнить инженерные изыскания.

Благоустройство второй очереди улицы Ленина будет включать переустройство тротуаров, реконструкцию подпорных стенок, замену контактной троллейбусной сети, озеленение, установку малых архитектурных форм и др. Эта часть города должна превратиться в улицу-музей и создать вместе с Любинским проспектом единый туристический маршрут. Работы планируется закончить к декабрю 2017 года. Стоимость реализации проекта оценивается в миллиард рублей.