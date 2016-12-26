Омские госавтоинспекторы начали "охоту" на таксистов
Общество  •  26 декабря 2016, 12:20, последнее обновление 26 декабря 2016, 12:45  •  печать

Омские госавтоинспекторы начали "охоту" на таксистов

Автор: Виктория Стрельникова

В Омске проходит профилактический рейд "Такси". Госавтоинспекторы проверяют водителей легковых такси и частных перевозчиков. Профилактическая операция продлится два дня.

Сегодня в нашем городе стартовал профилактический рейд "Такси". Как сообщают омские госавтоинспекторы, водители такси зачастую являются участниками правонарушений, в том числе возникающих из-за конфликтных ситуаций с пассажирами. Ими нарушаются требования в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Имеют место факты оказания услуг по перевозке пассажиров водителями, не имеющими лицензию, а также на автотранспортных средствах, не соответствующих требованиям технического регламента.

Основная цель операции - профилактика нарушений, совершаемых водителями легковых такси и частными извозчиками. Продлится она два дня. Полицейские призывают и самих пассажиров такси быть более внимательными и незамедлительно обращаться в полицию, в случае возникновения угрозы их жизни и здоровью.

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r Теги  •  #ГИБДД #Омск #пассажирские перевозки #Такси
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Комментарии

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Виктор Леонов  •  26 декабря 2016, 15:40

Рейды без объявления надо проводить, внезапно, чтобы никто не знал. Так эффективность его будет близка к нулю.

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