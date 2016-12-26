Омские госавтоинспекторы начали "охоту" на таксистов

Сегодня в нашем городе стартовал профилактический рейд "Такси". Как сообщают омские госавтоинспекторы, водители такси зачастую являются участниками правонарушений, в том числе возникающих из-за конфликтных ситуаций с пассажирами. Ими нарушаются требования в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Имеют место факты оказания услуг по перевозке пассажиров водителями, не имеющими лицензию, а также на автотранспортных средствах, не соответствующих требованиям технического регламента.

Основная цель операции - профилактика нарушений, совершаемых водителями легковых такси и частными извозчиками. Продлится она два дня. Полицейские призывают и самих пассажиров такси быть более внимательными и незамедлительно обращаться в полицию, в случае возникновения угрозы их жизни и здоровью.