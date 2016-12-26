Омичи устроили разгром в гипермаркете во время предновогодней суеты
Общество  •  26 декабря 2016, 10:17, последнее обновление 26 декабря 2016, 11:17  •  печать

Омичи устроили разгром в гипермаркете во время предновогодней суеты

Автор: Вероника Делор

Пользователи соцсети назвали хаос в продуктовом отделе "мандариновым апокалипсисом".

В минувшие выходные в паблике "Омск ВК" опубликовали фотографию, на которой запечатлён бардак в гипермаркете "Лента". На снимке, подписанном словами "Омич прошелся" сфотографированы разбросанные на полу пакеты, коробки и высыпавшиеся из ящиков мандарины.

 

 

Пользователи соцсети окрестили подобное поведение омичей "свинством", а самих горожан – "дикарями, не видевшими никогда мандаринов". Комментаторы отметили, что подобные ситуации происходят из года в год не только в "Ленте", но и во многих других гипермаркетах города.

Отметим, после проверки информации в редакции, оказалось, что опубликованная фотография была сделана в "Ленте" в 2015 году.

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r Теги  •  #гипермаркет #продукты #разгром

Комментарии

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Влад Никитин  •  26 декабря 2016, 11:31

Такого видеть еще не доводилось. Суета суетой, но можно и поаккуратнее, самим же как покупки выбирать?!

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