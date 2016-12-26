Омичи устроили разгром в гипермаркете во время предновогодней суеты

В минувшие выходные в паблике "Омск ВК" опубликовали фотографию, на которой запечатлён бардак в гипермаркете "Лента". На снимке, подписанном словами "Омич прошелся" сфотографированы разбросанные на полу пакеты, коробки и высыпавшиеся из ящиков мандарины.

Пользователи соцсети окрестили подобное поведение омичей "свинством", а самих горожан – "дикарями, не видевшими никогда мандаринов". Комментаторы отметили, что подобные ситуации происходят из года в год не только в "Ленте", но и во многих других гипермаркетах города.

Отметим, после проверки информации в редакции, оказалось, что опубликованная фотография была сделана в "Ленте" в 2015 году.