Предновогодняя неделя в Омске будет тёплой

Согласно прогнозу Обь-Иртышского УГМС, на этой неделе в Омске столбик термометра ночью будет опускаться до -19°С, днём ожидается -11°С. К пятнице потеплеет до -7°С. Ближе к выходным синоптики обещают небольшие осадки.

Сегодня, 26 декабря, дневная температура воздуха составит -11, -16°С, пройдёт небольшой снег. Такая погода сохранится три дня. В четверг, 29 декабря, температура воздуха днём достигнет - 10°С, а в пятницу, 30 декабря, столбик термометра поднимется до -7°С. В субботу, 31 декабря, природа сделает омичам новогодний подарок и установит по-настоящему новогоднюю погоду: в течение дня температура воздуха не опутсится -5°С, ожидается снег и слабый южный ветер.