Предновогодняя неделя в Омске будет тёплой
Общество  •  26 декабря 2016, 09:22, последнее обновление 26 декабря 2016, 10:43  •  печать

Предновогодняя неделя в Омске будет тёплой

Автор: Варвара Козловская

На этой неделе омские синоптики обещают дневную температуру воздуха до -10°С.

Согласно прогнозу Обь-Иртышского УГМС, на этой неделе в Омске столбик термометра ночью будет опускаться до -19°С, днём ожидается  -11°С. К пятнице потеплеет до -7°С. Ближе к выходным синоптики обещают небольшие осадки.

Сегодня, 26 декабря, дневная температура воздуха составит -11, -16°С, пройдёт небольшой снег. Такая погода сохранится три дня. В четверг, 29 декабря, температура воздуха днём достигнет - 10°С, а в пятницу, 30 декабря, столбик термометра поднимется до -7°С. В субботу, 31 декабря, природа сделает омичам новогодний подарок и установит по-настоящему новогоднюю погоду: в течение дня температура воздуха не опутсится -5°С, ожидается снег и слабый южный ветер.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Омске на Новый год

К воскресенью в Омске потеплеет до -9 градусов

r Теги  •  #новый год #Омск #погода

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