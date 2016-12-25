Принимали не по назначению. Может ли повториться в Омске иркутская трагедия, и почему "Боярышник" до сих пор продают в газетных киосках?

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- Принимали не по назначению. Может ли повториться в Омске иркутская трагедия, и почему "Боярышник" до сих пор продают в газетных киосках?

- Все средства хороши, особенно бюджетные. В Калачинске муниципальное предприятие покупает мотоцикл за полмиллиона рублей.

- Что-то предпринимать становится сложно. По крайней мере, не заплатив налоги. Инспекторы объявили охоту на фрилансеров.

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