Принимали не по назначению. Может ли повториться в Омске иркутская трагедия, и почему "Боярышник" до сих пор продают в газетных киосках?
Общество  •  25 декабря 2016, 11:29, последнее обновление 25 декабря 2016, 11:30  •  печать

Принимали не по назначению. Может ли повториться в Омске иркутская трагедия, и почему "Боярышник" до сих пор продают в газетных киосках?

Смотрите в свежем выпуске итоговой программы "Омск Здесь":

- Принимали не по назначению. Может ли повториться в Омске иркутская трагедия, и почему "Боярышник" до сих пор продают в газетных киосках?

- Все средства хороши, особенно бюджетные. В Калачинске муниципальное предприятие покупает мотоцикл за полмиллиона рублей. 

- Что-то предпринимать становится сложно. По крайней мере, не заплатив налоги. Инспекторы объявили охоту на фрилансеров.

Смотрите программу "Омск Здесь" каждую субботу в 20.00 и 23:30 на телеканале "Продвижение".

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
Омский цирк открыли после года капремонта  •  вчера, 18:47  •   4  •  
Мединский поставил омским властям "пять" за проведённый юбилей города  •  вчера, 18:03  •   2
В Воскресенском соборе открылся воинский музей  •  вчера, 16:41  •   1  •  
Засуха после голевой феерии. "Авангард" не сумел забросить минскому "Динамо"  •  23 декабря 2016, 22:53  •   4  •  
Омские полицейские изъяли 2000 единиц нелегального алкоголя  •  23 декабря 2016, 20:34  •   2
Еще новости
Загрузка...
новости здесь 2
Радио Сибирь