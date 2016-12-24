Российские звёзды поздравят свои любимые города с Новым годом на телеканале "Продвижение"

Телеканал "Продвижение" ("МКР-Медиа") начинает поздравлять россиян с наступающим Новым годом. Праздничный эфир стартует в субботу, 24 декабря 2016 года, и пройдет под слоганом "Новый год. Время быть вместе!".

Канал приготовил адресные поздравления для регионов страны от известных персон из мира спорта, кино, музыки, шоу-бизнеса и телевидения. Знаменитости сами выбирали города, с которыми связаны их судьбы и воспоминания, чтобы обратится к их жителям с телеэкранов в дни новогодних праздников. Так, например, народный артист РСФСР, писатель-юморист Евгений Петросян передаст привет Сочи, так как "сам немного сочинец". Народный артист России Александр Пашутин поздравит Воронеж, в котором окончил суворовское училище, а телеведущая Елена Малышева, уроженка Кемерова, - родной Кузбасс. Заслуженный артист России Александр Олешко обратится к Санкт-Петербургу, который он считает городом удивительной красоты и архитектуры, где также прошли его первые гастроли. Режиссер Егор Кончаловский отметил в своем поздравлении, что и после Года российского кино, в 2017-м, ожидает государственной поддержки отечественного кинематографа.

Программная дирекция телеканала "Продвижение" запланировала в дни зимних каникул показ лучших отечественных и зарубежных мультфильмов и кинолент, которые создадут россиянам веселое настроение и посоветуют, как провести Новый год и Рождество. Юные зрители смогут увидеть мультфильмы "Эльф, который украл Рождество", "Рождественская легенда", "От винта", "Приключения в Изумрудном городе". В числе художественных фильмов - "Мой парень - ангел", "Госпожа Метелица", "Красавица и чудовище", "Человек-эльф", "Книга джунглей", "Счастливого Рождества!". Телепрограмму каждого праздничного дня поддержит специальная промо-инструкция. Так, например, эфир 2 января связан идеей "Идем в гости", 3 января - "Разбираем подарки", 4 января - "Пишем письма родным и близким". В последующие дни фильмы канала расскажут, как "Поздравлять братьев меньших", "Петь рождественские песни", "Побеждать злодеев" и "Весело шутить".

Дизайн-студией ТК "Продвижение", получившей в 2016 году первый приз XV Всероссийского конкурса "ТЭФИ-регион", к праздникам создана новогодняя эфирная упаковка и анимирован логотип канала. Новые работы обладателей бронзового "Орфея" в номинации "Телевизионный дизайн" можно увидеть в эфире уже в субботу, 24 декабря.

Справка:

Круглосуточный информационно-развлекательный телеканал "Продвижение" начал вещание в 2014 году. Входит в состав холдинга "МКР-Медиа". Формируется в четырех часовых версиях (трех спутниковых, одной локальной) и доступен на территории России в пакете спутникового телевидения "Телекарта", а также в сетях кабельных операторов. Победитель XV Всероссийского конкурса "ТЭФИ-регион" в номинации "Телевизионный дизайн".