Омичка узнала о пропаже 4-летней дочери только после визита полиции

В Омске в шесть часов утра нашли оставленную без присмотра маленькую девочку.

Сегодня, 24 декабря, в полицию обратился водитель автомобиля. Он рассказал, что в районе 6:00 в поселке Большие Поля Советского округа заметил маленькую девочку, оставшуюся возле магазина без присмотра взрослых. Мужчина привез ребенка к себе домой и позвонил по телефону 02.

Вместе с полицейскими приехали врачи, которые сказали, что здоровье маленькой омички в порядке. Инспекторы отвезли ребенка в отдел полиции, где отогрели, напоили чаем, и узнали примерный домашний адрес. После этого они обошли около 30 квартир и частных домов поселка, где, наконец, обнаружили 23-летнюю мать девочки.

Как оказалось, та даже не знала о пропаже дочери до визита полиции. Сейчас ребенка отправили в дом ребенка. По факту случившегося проводится проверка.