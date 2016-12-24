Омичка узнала о пропаже 4-летней дочери только после визита полиции

Сегодня, 24 декабря, в полицию обратился водитель автомобиля. Он рассказал, что в районе 6:00 в поселке Большие Поля Советского округа заметил маленькую девочку, оставшуюся возле магазина без присмотра взрослых. Мужчина привез ребенка к себе домой и позвонил по телефону 02.
Вместе с полицейскими приехали врачи, которые сказали, что здоровье маленькой омички в порядке. Инспекторы отвезли ребенка в отдел полиции, где отогрели, напоили чаем, и узнали примерный домашний адрес. После этого они обошли около 30 квартир и частных домов поселка, где, наконец, обнаружили 23-летнюю мать девочки.
Как оказалось, та даже не знала о пропаже дочери до визита полиции. Сейчас ребенка отправили в дом ребенка. По факту случившегося проводится проверка.
Столько гнева и эмоций, трудно даже все сформулировать. Горе-мамашу надо однозначно лишить родительских прав, а ребенка вернуть в семью не после двух слезинок, а после реальных доказательств исправления.
Как так может быть, что в 6 часов рано утром ребенок находится на улице? Как она смогла сама уйти? Бывают же такие горе-мамаши... Ужас!
Да не так важно, как она там очутилась, главное - такой мамаше нельзя доверять ребенка. Хотя в детдоме тоже жизнь не сахар.
Скорее всего, она там еще с вечера - мамаша ходила за чем-нить в магаз и забыла, с кем ходила, забыв ребенка. Жесть, вот это "родитель"....