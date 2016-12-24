Омичка узнала о пропаже 4-летней дочери только после визита полиции
Общество  •  24 декабря 2016, 13:09, последнее обновление 24 декабря 2016, 13:15  •  печать

Омичка узнала о пропаже 4-летней дочери только после визита полиции

Автор: Вероника Делор

В Омске в шесть часов утра нашли оставленную без присмотра маленькую девочку.

Сегодня, 24 декабря, в полицию обратился водитель автомобиля. Он рассказал, что в районе 6:00 в поселке Большие Поля Советского округа заметил маленькую девочку, оставшуюся возле магазина без присмотра взрослых. Мужчина привез ребенка к себе домой и позвонил по телефону 02.

Вместе с полицейскими приехали врачи, которые сказали, что здоровье маленькой омички в порядке. Инспекторы отвезли ребенка в отдел полиции, где отогрели, напоили чаем, и узнали примерный домашний адрес. После этого они обошли около 30 квартир и частных домов поселка, где, наконец, обнаружили 23-летнюю мать девочки.

Как оказалось, та даже не знала о пропаже дочери до визита полиции. Сейчас ребенка отправили в дом ребенка. По факту случившегося проводится проверка.

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r Теги  •  #девочка #полиция #пропала

Комментарии

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Алёна Ярошевич  •  24 декабря 2016, 15:13

Столько гнева и эмоций, трудно даже все сформулировать. Горе-мамашу надо однозначно лишить родительских прав, а ребенка вернуть в семью не после двух слезинок, а после реальных доказательств исправления.

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Кристина Танаева  •  24 декабря 2016, 13:50

Как так может быть, что в 6 часов рано утром ребенок находится на улице? Как она смогла сама уйти? Бывают же такие горе-мамаши... Ужас!

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Злата Маркова  •  24 декабря 2016, 18:36

Да не так важно, как она там очутилась, главное - такой мамаше нельзя доверять ребенка. Хотя в детдоме тоже жизнь не сахар.

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Виктор Вайз  •  24 декабря 2016, 14:59

Скорее всего, она там еще с вечера - мамаша ходила за чем-нить в магаз и забыла, с кем ходила, забыв ребенка. Жесть, вот это "родитель"....

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