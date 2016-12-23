Омским главам районов запретили уезжать из дома
Общество  •  23 декабря 2016, 13:33, последнее обновление 23 декабря 2016, 13:44  •  печать

Омским главам районов запретили уезжать из дома

Автор: Виктория Стрельникова

Губернатор Омской области в новогодние праздники запретил покидать территорию своих районов главам местных администраций. Виктор Назаров считает: в это время чиновники должны пахать, чтобы люди могли отдыхать спокойно. 

Главам районов в предстоящие новогодние праздники, похоже, придётся не отдыхать, а усиленно трудиться. Ведь новогодние каникулы время для усиленной работы. Именно так считает губернатор Виктор Назаров, который запретил муниципальным чиновникам без согласования покидать пределы своих районов с 1 по 8 января.

Глава региона потребовал перевести на усиленный режим все силы и средства, обеспечивающие охрану правопорядка и бесперебойную работу объектов жизнеобеспечения. А главам муниципалитетов не только определить ответственных за каждый важный участок, но и взять ситуацию в каждом районе и поселении под личный контроль.

- Чтобы люди могли отдыхать спокойно, чиновники должны пахать, - считает губернатор.

Только в случае крайней необходимости руководство районом можно будет временно возложить на первого заместителя. При этом главы должны быть готовыми выйти на связь в любой момент.

Ещё одно особое распоряжение губернатора касается обеспечения безопасности детей. Виктор Назаров требует особого внимания глав к организации транспортных перевозок юных жителей в дни школьных каникул на новогодние мероприятия.

- Ваша задача - не допустить несанкционированных выездов детей. При ухудшении погодных условий - ограничить выезды. Всем руководителям взять под личный контроль перевозки за пределы муниципальных образований. Жёстко отслеживать всю организацию этой работы, чтобы был ответственный за отправку, встречу, сопровождение. Не дай бог у кого будет ЧП - пеняйте на себя. Даже маленькое происшествие повлечёт снятие с работы. С детьми должно быть особо аккуратное отношение, - подчеркнул Виктор Назаров на заседании антинаркотической комиссии, прошедшем сегодня.

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r Теги  •  #Виктор Назаров #каникулы #Омск #ЧП

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