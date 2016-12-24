Скамья штрафников: кто из омских чиновников "не расплатился" за своё преступление

За неуплату уголовного штрафа бывшим омским высокопоставленным чиновникам и предпринимателям, осуждённым за коррупционные преступления, приходится отрабатывать долг в колонии и продавать имущество.

Омская область за последнее время знала немало коррупционных скандалов. Казалось, на скамью подсудимых выстроилась очередь из региональных чиновников. На ней успели посидеть и замгубернатора, и министры, и директора городских департаментов. Кому-то повезло получить оправдательный приговор, а кто-то из теплого чиновничьего кабинета поехал прямиком на зону, причём получив в качестве наказания не только лишение свободы, но и солидный штраф. За взятки он теперь исчисляется в кратном размере. Чтоб другим неповадно было.

Но, как выясняется, далеко не все высокопоставленные осуждённые могут выйти на свободу с чистой совестью. Если суд и постановил обязать выплатить того или иного чиновника штраф, это не означает, что он будет уплачен. К слову, самым прилежным оказался экс-заместитель губернатора Омской области Юрий Гамбург, наказанный за превышение должностных полномочий. Суд обязал его выплатить ущерб, который он нанёс мэрии. 7,5 млн руб. уплачены до копеечки.

Сумма штрафа у бывшего заместителя министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Михаила Тюфягина куда более весомый - 17,9 млн рублей. Так же, как и у его подельника-предпринимателя Норика Сарояна. Приговор хоть и был постановлен ещё в начале 2015 года, долг перед государством осуждённые так и не заплатили. Сейчас оба находятся в колонии, и взыскание обращено на их заработную плату. Проще говоря, за решёткой им приходится работать, чтобы оплачивать многомиллионный долг.

А у экс-директора департамента образования Омска Ильи Дубина судебные приставы даже начали конфисковывать имущество. За ним числится долг по уплате уголовного штрафа в размере 4,9 млн руб. В собственности у него оказался земельный участок в садоводческом товариществе "Энергетик-1". Земля оценена в 109 тыс. руб. Правда, даже продав его, погашена будет лишь малая толика долга.

Ещё один пример - бывший глава Знаменского района Василий Дюборев. Он штраф вообще не платит.

"Омск Здесь" нашёл наиболее злостных осуждённых чиновников-неплательщиков и выяснил, кто из них может выйти на свободу не с чистой совестью. Новый уголовный срок они вряд ли получат, поскольку их штрафы являются всего лишь дополнительным видом наказания. Зато государство получит больше хлопот, пытаясь исполнить решение суда.

Михаил Тюфягин - бывший заместитель министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области.

Получение взятки в особо крупном размере.

Уголовный штраф за коррупционное преступление - 17,99 млн руб.

Долг - 17,8 млн руб.

Норик Сароян - заместитель директора ООО "Ремдорстрой".

Дача взятки в особо крупном размере

Уголовный штраф за коррупционное преступление - 17,99 млн руб.

Долг - 14,3 млн руб.

В настоящее время взыскание по штрафу обращено на заработную плату этих осуждённых, отбывающих наказание в исправительных учреждениях.

Илья Дубин - бывший руководитель департамента образования Омска.

Получение взятки в особо крупном размере.

Уголовный штраф за коррупционное преступление - 5 млн руб.

Долг - 4,9 млн руб.

На имущество экс-главы департамента образования в настоящее время также обращено взыскание.

Василий Дюборев - экс-глава Знаменского района Омской области.

Получение взятки в особо крупном размере, превышение должностных полномочий.

В общей сложности он обязан выплатить 4 млн руб.

Долг - 3,4 млн руб.

По сообщению судебных приставов, Василий Дюборев присуждённый ему штраф не выплачивает.

Елена Каменская - бывший директор МКУ Большереченского района "Центр финансово-экономического и хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования".

Получение взятки в крупном размере.

Уголовный штраф - 657 тыс. руб.

Долг - 602 тыс. руб.

Арамаис Крджонян - руководитель ООО "Атлант-Строй" и ООО "Атлантис-2008".

Дача взятки.

Уголовный штраф - 13,1 млн руб.

Долг - 13,1 млн руб.

Елене Каменской предоставлена рассрочка в выплате штрафа, зато в отношении Арамаиса Крджоняна взыскание производится в принудительном порядке.

Не все высокопоставленные осуждённые охотно рассчитываются за свои деяния. Не выплачивая не только штрафы, но и ущерб, причинённый совершённым им преступлением.

Николай Саенко - бывший глава Горьковского района Омской области.

Превышение должностных полномочий.

Ущерб от преступления - 2,4 млн руб.

Задолженность - 2,4 млн руб.

Виктор Лаутеншлегер - бывший руководитель омского Россельхознадзора.

Мошенничество в особо крупном размере.

Ущерб от преступления - 3,2 млн руб. Штраф - 1 млн руб.

Задолженность - 949 тыс. руб.

Комментарий

Марина Денищенко, прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Омской области: