Заботливый омский маршрутчик установил в салоне экран, транслирующий запись с видеорегистратора
Общество  •  23 декабря 2016, 12:57, последнее обновление 23 декабря 2016, 13:11  •  печать

Заботливый омский маршрутчик установил в салоне экран, транслирующий запись с видеорегистратора

Автор: Вероника Делор

Омичи могут не бояться, что проедут свою остановку из-за заледеневших окон.

Накануне вечером в паблике «Омск ВК» опубликовали фотографии маршрутки №222. Её водитель интересным образом позаботился о пассажирах: вывел на экран в салоне запись с видеорегистратора.

Теперь омичи могут видеть, где они находятся, и не проехать свою остановку. Подобное нововведение стало особенно актуально из-за сильных морозов, во время которых окна маршруток заледенели.

"Хочу сказать большое спасибо маршрутному такси номер 222. Молодец водитель, вывел регистратор на небольшой монитор, который висит в салоне, где едут пассажиры. Можно наблюдать, где ты едешь и когда выходить", - поделилась в соцсети омичка Людмила Перфильева.

Поступок водителя вызвал большое количество позитивных отзывов от пользователей, а пост в соцсети собрал почти 1300 лайков.

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r Теги  •  #видеорегистратор #водитель #маршрутка

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