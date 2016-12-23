Омичи подарят новогоднюю сказку детям и старикам
Общество  •  23 декабря 2016, 11:05, последнее обновление 23 декабря 2016, 11:34  •  печать

Омичи подарят новогоднюю сказку детям и старикам

Автор: Вероника Делор

В Омске проходит благотворительная акция "Новогодняя сказка".

В Омске началась предновогодняя благотворительная акция для детей и пожилых людей, которые находятся на лечении в больницах. В ней принимают участие студенты и преподаватели высших и средних профессиональных учебных заведений, а также молодёжь.

Цель нашей акции - оказать помощь детям, оставшимся без попечения родителей, детям из социально незащищённых семей, малышам и людям преклонного возраста, находящимся на лечении вдали от дома, а самое главное - подарить им внимание, заботу и тепло", - рассказала заместитель главы администрации Центрального округа Анастасия Терпугова.

Волонтёры собрали более 700 подарков за время подготовки "Новогодней сказки". В этом году они приедут в клиническую больницу № 2 имени Бисяриной, в клиническую больницу № 4, в областную детскую клиническую больницу и в школу № 6 для детей с особенностями развития. Также молодёжь посетит пожилых людей, находящихся на лечении в госпитале для ветеранов войн, и людей, живущих в Куйбышевском доме-интернате для престарелых и инвалидов.

Концертные программы акции продлятся до 30 декабря. Отметим, акция проходит в Омске уже 14 лет.

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