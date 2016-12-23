Омичи жалуются на дефицит бензина
Общество  •  23 декабря 2016, 08:55, последнее обновление 23 декабря 2016, 08:59  •  печать

Омичи жалуются на дефицит бензина

Автор: Василий Епанчинцев

На заправках города отсутствует 92-й и 95-й бензин.

В аномальные морозы на заправках Омска закончился бензин, сообщает паблик "Аварийный Омск". В частности водители рассказывают об отсутствии топлива с октановым числом 92 и 95 на заправках "Газпропнефти" на улице 10 лет Октября. Автолюбители вспоминают пророчества о том, что бензин с омского нефтеперерабатывающего завода после перерегистрации его в Санкт-Петербург польётся в Москву.

 

В комментариях омичи сетуют на то, что в городе скоро, как в Казахстане, начнут выдавать топливо по талонам. Также отмечают что на заправках "Топлайн" и "Лукойл" бензин в наличии есть и очередей не наблюдается.

В Омске нетипично для декабря подорожал бензин

r Теги  •  #бензин #дефицит

Комментарии

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Евгений Ронин  •  23 декабря 2016, 09:16

Может, нет никакой проблемы? Просто некоторые заправки не запаслись бензином в нужном количестве.

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