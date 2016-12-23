Омичи жалуются на дефицит бензина

В аномальные морозы на заправках Омска закончился бензин, сообщает паблик "Аварийный Омск". В частности водители рассказывают об отсутствии топлива с октановым числом 92 и 95 на заправках "Газпропнефти" на улице 10 лет Октября. Автолюбители вспоминают пророчества о том, что бензин с омского нефтеперерабатывающего завода после перерегистрации его в Санкт-Петербург польётся в Москву.

В комментариях омичи сетуют на то, что в городе скоро, как в Казахстане, начнут выдавать топливо по талонам. Также отмечают что на заправках "Топлайн" и "Лукойл" бензин в наличии есть и очередей не наблюдается.