МЧС рекомендует омичам отказаться от алкоголя в морозы

В связи с установившейся морозной погодой Главное управление МЧС России по Омской области советуют омичам как можно теплее одеваться, а также отказаться от алкоголя.

Крепкие морозы, пришедшие в регион на этой неделе, по прогнозам синоптиков, будут держаться до конца рабочей недели. "В таких условиях повышается вероятность обморожения или переохлаждения", - говорят в ГУ МЧС России по Омской области.

Для предупреждения обморожения не рекомендуется гулять при температуре ниже 20 градусов детям, пожилым и больным людям, страдающим хроническими заболеваниями. "Лицо необходимо защитить жирным кремом. Носите свободную одежду и обувь, меховые варежки, одевайтесь как "капуста". Не носите в мороз металлических украшений - металл остывает моментально, а также нарушается циркуляция крови", - говорится в сообщении ведомства.

В сильный холод также не стоит злоупотреблять спиртными напитками, так как алкогольное опьянение вызывает большую потерю тепла.

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