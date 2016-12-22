В Омской области за 5 лет численность диких животных выросла в 2,5 раза
Общество  •  22 декабря 2016, 13:06, последнее обновление 22 декабря 2016, 15:19  •  печать

В Омской области за 5 лет численность диких животных выросла в 2,5 раза

Автор: Вероника Делор

Благодаря защите охотнадзора численность копытных животных увеличилась.

21 декабря на совещании с участием председателя правительства Омской области Станислава Гребенщикова, подвели итоги деятельности охотнадзора за последние пять лет. В регионе в короткие сроки создали систему охраны охотничьих угодий и борьбы с браконьерством.

Главный показатель эффективности работы охотнадзора - количество дичи в омских лесах. Численность лосей, косуль и кабанов за пять лет увеличилась почти в 2,5 раза: с 14 229 особей в 2011 году до 33 506 особей в 2016 году. Охотничьи угодья охраняют 7 инспекторов и 44 охотинспектора. По словам Станислава Гребенщикова, охотнадзор доказал свою оффективность: более 20 человек наградили почётными грамотами, благодарственными письмами и знаками отличия за добросовестную работу.

Специалисты провели более 24,5 тыс. рейдов и выявили свыше 5,5 тыс. нарушений правил охоты. С 2011 года охотинспекторы выдали около 55 тыс. охотничьих билетов и почти 160 тыс. разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Также за пять лет работы службы в федеральный и областной бюджеты поступило более 136,4 млн рублей.

r Теги  •  #дичь

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