В Омской области открыты все ледовые переправы через Иртыш

Все ледовые переправы через реку Иртыш открыты для движения автомобильного транспорта.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, по состоянию на 22 декабря в Омской области для автомобильного транспорта и пешеходов функционируют семь ледовых переправ:

1. Знаменский муниципальный район - с. Усть-Шиш - д. Тузаклы, грузоподъёмность - 5 тонн;

2. Знаменский муниципальный район - с. Знаменское - д. Качуково, грузоподъёмность - 5 тонн;

3. Тевризский муниципальный район - р.п. Тевриз - п. Бородинка, грузоподъёмность - 7 тонн;

4. Тевризский муниципальный район - д. Кускуны - д. Вознесенка, грузоподъёмность - 7 тонн;

5. Тевризский муниципальный район - р.п. Тевриз - п. Белый Яр, грузоподъёмность - 5 тонн;

6. Усть-Ишимский муниципальный район - с. Никольск - с. Усть-Ишим, грузоподъёмность - 10 тонн;

7. Усть-Ишимский муниципальный район, п. Аксеново - с. Ярково, грузоподъёмность - 3 тонны.

"На данных ледовых переправах организовано двустороннее движение, обустроены пешеходные дорожки, перед съездами на ледовые переправы установлены шлагбаумы и дорожные знаки, согласно утверждённым схемам организации дорожного движения", - сообщили в ведомстве.