Дети Сибири соберут новогодние подарки детям Сирии

В Омске стартовала акция по сбору новогодних подарков для детей Сирии.

Омск подключился к всероссийской акции по сбору новогодних подарков для детей Сирии, сообщает пресс-служба правительства Омской области. В Сибирском федеральном округе она проходит под девизом "Дети Сибири – детям Сирии!".

Главное управление региональной безопасности Омской области организован сбор добровольных пожертвований и подарков сирийским детям. Подарки принимают в 19 военкоматах, госслужащие организовали сбор денег. Для формирования посылки принимаются новые детские вещи, подарочные наборы, мягкие игрушки, конфеты, сладости и сгущенное молоко.

Гуманитарную помощь детям Сирии в упакованном виде и с описью можно передать по адресу Тимуровский проезд, 2, до 15:00 23 декабря. Посылки от омичей отправятся в Сирию 25 декабря из Новосибирска самолётами министерства обороны.

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