Всероссийский культурный форум в Омске посетят Безруков и Говорухин
Политика  •  20 апреля 2017, 12:25, последнее обновление 20 апреля 2017, 12:27  •  печать

Всероссийский культурный форум в Омске посетят Безруков и Говорухин

Автор:

В рамках форума "Единой России" "Культура - национальный приоритет" в Омск приедут актёр Сергей Безруков и режиссёр Станислав Говорухин.

В работе одной из четырёх дискуссионных площадок всероссийского форума "Культура - национальный приоритет", который пройдёт в Омске 25 апреля, примут участие актёр Сергей Безруков и режиссёр Станислав Говорухин. Они будут модераторами площадки "Театры и музыкальное творчество" в зале органной и камерной музыки Омской филармонии.

Как ранее сообщал "Омск Здесь", в работе культурного форума примет участие премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он посетит пленарное заседание в Концертном зале и встретится с губернатором Омской области Виктором Назаровым.

Теги  •  #Дмитрий Медведев #Единая Россия #Сергей Безруков #Станислав Говорухин #форум

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
В Омске промышленный альпинист упал с высоты четвёртого этажа  •  сегодня, 12:10
В мэрии назвали дату отключения тепла в омских квартирах  •  сегодня, 11:58
Омбудсмен Виктор Лохичев указал на недоработки омских чиновников и врачей  •  сегодня, 11:50
Омские водители примут участие во всероссийской донорской акции  •  сегодня, 11:47
На омском "Движении" покажут рэп-мюзикл Германики и "Кровавые бивни" Ястржембского  •  сегодня, 11:33
LIVE: "Лель Sport Весенний полумарафон - 2017"  •  сегодня, 11:30  •    •  Live
Еще новости
Загрузка...
Вавилон 240x400