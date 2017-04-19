Омский губернатор отказался комментировать уголовное дело Гребенщикова

После сегодняшнего заседания правительства Омской области губернатор Виктор Назаров в разговоре с корреспондентом телеканала "Продвижение" заявил, что не намерен комментировать возбуждение уголовного дела в отношении своего заместителя по вопросам строительства и энергетики Станислава Гребенщикова. Следственный комитет подозревает его в злоупотреблении должностными полномочиями при выборе подрядчика для реконструкции здания страхового общества "Саламандра".

Я не буду комментировать. Это комментировать должны правоохранительные органы, они дают оценку, - сказал Назаров.

Также глава региона пояснил, что сейчас Станислав Гребенщиков находится на больничном. Как ранее сообщал "Омск Здесь", вице-губернатор пока не отстранён от занимаемой должности.

Подробности смотрите в субботнем выпуске программы "Омск Здесь" на телеканале "Продвижение".