В "Единой России" назвали дату приезда Дмитрия Медведева в Омск
Политика  •  18 апреля 2017, 21:16, последнее обновление 18 апреля 2017, 21:21  •  печать

В "Единой России" назвали дату приезда Дмитрия Медведева в Омск

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На официальном сайте регионального отделения "Единой России" появилась информация о том, что в форуме, который состоится в Омске, примет участие премьер-министр России. 

Форум "Культура - национальный приоритет" состоится 25 апреля. Предполагается, что в  его работе примут участие 700 человек. Специальным гостем мероприятия станет премьер-министр России Дмитрий Медведев. Об этом рассказала депутат Государственной думы РФ Ольга Баталина.

- Во второй половине дня пройдет пленарное заседание, на котором председатель партии Дмитрий Медведев встретится с представителями дискуссионных площадок, обсудит с ними результаты и даст рекомендации, - сообщает со ссылкой на Ольгу Баталину пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".

Отметим, что Дмитрий Медведев уже посещал Омск. Последний раз он приезжал в июле 2015 года. Премьер в ходе визита познакомился с Омским заводом полипропилена, а затем провёл совещание, на котором обсуждались вопросы развития нефтехимической отрасли. 

Теги  •  #Дмитрий Медведев #Единая Россия #Омск #форум

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