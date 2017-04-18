Омский вице-губернатор, несмотря на уголовное дело, остается в должности
Политика  •  18 апреля 2017, 11:10, последнее обновление 18 апреля 2017, 12:12  •  печать

Омский вице-губернатор, несмотря на уголовное дело, остается в должности

Автор:

Станислав Гребенщиков находится на больничном. Вопрос с его возможным отстранением от должности в региональном правительстве пока не рассматривался.

Вчера стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя председателя правительства Омской области Станислава Гребенщикова. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при реконструкции здания страхового общества "Саламандра", где разместится "Эрмитаж-Сибирь".

Как сообщила ИА "Омск Здесь" пресс-секретарь главы региона Юлия Соколенко, в областном правительстве вопрос об отстранении от должности заместителя Виктора Назарова пока не поднимался.

- Сейчас Станислав Георгиевич находится на больничном. Официально могу сказать лишь одно: никаких документов от следствия мы не получали. Только после этого может последовать какая-то реакция. Соответственно, говорить об отстранении пока преждевременно, не зная, какую позицию обозначит следствие, - подчеркнула Юлия Соколенко.

Добавим, уголовное дело Станислава Гребенщикова для дальнейшего расследования передано в пятое следственное управление (с дислокацией в Новосибирске) Главного следственного управления Следственного комитета РФ.

Теги  •  #следственный комитет #Станислав Гребенщиков #уголовное дело

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Прокатиться на теплоходе по Иртышу омичи смогут уже в конце апреля  •  сегодня, 13:45  •   1
Пять омских скульптур, которые вы должны увидеть  •  сегодня, 13:35  •  
В Омской области мужчина случайно убил пнувшую его женщину  •  сегодня, 13:13  •   1
Омичи проверят свои знания о Великой Отечественной войне  •  сегодня, 13:05
В Омске происходит иссушение почвы  •  сегодня, 12:40  •   1
В Омской области клещи укусили уже 18 человек  •  сегодня, 12:24
Еще новости
Вавилон 240x400