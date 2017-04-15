Депутаты Госдумы от Омской области раскрыли доходы  

Сведения о доходах парламентариев седьмого созыва опубликованы на сайте Госдумы. Как следует из отчета, член фракции "Единой России" и комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Андрей Голушко заработал за прошедший год чуть более 18 млн 892 тыс. рублей. Доход его супруги за 2016 г. составил более 3,5 млн рублей. Кроме того, Андрей Голушко задекларировал жилой дом, площадью более 500 кв. м и два земельных участка. Его супруга - 10 земельных участков и два дома, один из которых находится во Франции. В собственности супругов Голушко два автомобиля: Porsche Cayenne и Land Rover. Коллеги парламентария оказались "беднее". К примеру, соратник Голушко по партии, экс-мэр Омска Виктор Шрейдер за год заработал немногим более 5 млн 200 тыс. рублей, а его супруга - 298 тыс. рублей. В собственности у семьи бывшего омского градоначальника есть несколько земельных участков "для садоводства", квартира и жилой дом, площадью 155 кв. м. Машина одна - Volkswagen Touareg.

Довольно скромные по парламентским меркам зарплаты продемонстрировали депутаты от КПРФ - Олег Смолин с годовым доходом в размере около 7 млн рублей и Александр Кравец с доходом около 5 млн рублей. Из недвижимости у семьи Смолиных значатся две квартиры, что касется авто, парламентарий предпочитает советскую классику - ВАЗ 21063. У Александра Кравца в собственности несколько садовых участков, дачный домик и квартира, кроссовер Nissan Qashqai. Наименьший годовой доход из депутатов от Омской области показал единоросс, Герой РФ Дмитрий Перминов - 3 млн 249 тыс. рублей. В собственности у него значатся земельный участок, дом на 300 "квадратов", квартира и долевая собственность в еще одной квартире, автомобили LADA 217230 "Приора" и TOYOTA RAV-4.