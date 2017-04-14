Действующий мэр Омска дал совет будущему градоначальнику

Сегодня, 14 апреля, во время общения с журналистами мэр Вячеслав Двораковский, полномочия которого истекают чуть менее чем через три месяца, сообщил, что новый градоначальник должен любить Омск и служить его жителям.

- Новому мэру я могу дать одно-единственное напутствие: видеть работу на посту не как карьеру, а как служение городу. Этот город нужно любить и делать всё, чтобы единство омичей формировало главный его ресурс, - считает Вячеслав Двораковский.

Отметим, что сегодня в Омском городском совете состоялись собеседования с кандидатами на пост мэра. По их итогам в третий заключительный этап выборов градоначальника прошли двое: министр труда и социального развития Владимир Куприянов и предприниматель, активист народного фронта Андрей Ерошевич. Кому-то из них теперь предстоит принять бразды правления у Вячеслава Двораковского. Если, конечно, 19 апреля депутаты Омского горсовета сочтут, что кто-то из этих кандидатов достоин возглавить город.