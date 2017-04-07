Министр промышленности Омской области Виктор Белов уходит в отставку
Политика  •   7 апреля 2017, 17:17, последнее обновление 7 апреля 2017, 17:33  •  печать

Министр промышленности Омской области Виктор Белов уходит в отставку

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Пост главы Минпрома Виктор Белов покинет 17 апреля. В областном правительстве не исключают, что к этой дате в регионе появится новый министр.

Глава омского Минпрома Виктор Белов подтвердил ИА "Омск Здесь" свою отставку.

- Действительно, министерство я покину с 17 апреля, пока по закону оставшиеся дни я должен отработать, тем более планов ещё много. Нам предстоит отчитаться об итогах работы за первый квартал 2017 года, - пояснил Виктор Белов.

Причиной ухода министра называют его состояние здоровья. Как уточнил глава Минпрома, если оно позволит, то свою деятельность на госслужбе он продолжит, но уже не на руководящей должности.

Пресс-секретарь губернатора Омской области Юлия Соколенко добавила, что к 17 апреля, возможно, уже будет известен преемник.

Добавим, Виктор Белов министром промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области стал в марте 2015 года. В структуре Минпрома начал свою работу в 2009 году с должности заместителя министра.

Теги  •  #Виктор Белов #Виктор Назаров #минпром #правительство Омской области

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