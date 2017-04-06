Строителя космодрома "Восточный" не пустили на выборы мэра Омска
Политика  •   6 апреля 2017, 10:00, последнее обновление 6 апреля 2017, 10:17  •  печать

Строителя космодрома "Восточный" не пустили на выборы мэра Омска

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Член партии "Родина" Игорь Бруй не предоставил необходимый пакет документов.

На сегодняшнем заседании конкурсной комиссии по выборам мэра было отказано в допуске до этапа собеседований пенсионеру, члену партии "Родина" Игорю Брую. Кандидат не предоставил полный пакет документов, в частности сведения об отсутствии иностранных счетов и гражданства других государств.

Руководитель фракции КПРФ в Омском городском Совете Леонид Михайленко настоял на том, чтобы комиссия отказала Брую с конкретной формулировкой, а не простой ссылкой на статью решения Горсовета. "Федеральное законодательство не требует предоставления таких документов", - настаивал Михайленко.

Председатель комиссии Сергей Тодоров обратил внимание на возросший профессионализм Леонида Михайленко: "С тех пор как мы с Вами расстались в Законодательном собрании, Вы повысили свою квалификацию. Торгуетесь, как на базаре".

Большинством голосов членов комиссии Игорю Брую, последним местом работы которого было строительство космодрома "Восточный", в регистрации было отказано.

Теги  •  #выборы #комиссия #мэр

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