Выборы мэра Омска: Антропенко и Гребенщиков допущены до собеседований

На сегодняшнем заседании конкурсной комиссии по выборам мэра Омска до этапа собеседований были допущены депутат Законодательного собрания Игорь Антропенко и заместитель губернатора Станислав Гребенщиков.
В ходе разговора с членами комиссии Антропенко признался, что у него не возникло проблем со сбором необходимых документов: "Желание стать мэром возникло давно, поэтому необходимые документы были запрошены заранее". Достойным кандидатом в главы города депутата регионального парламента назвали руководитель фракции КПРФ в Горсовете Леонид Михайленко и председатель совета непарламентских партий Виктор Бобырь. Коммунист предложил Игорю Антропенко через Законодательное собрание отменить ограничение, по которому на голосование в Горсовет выносится всего два кандидата. Антропенко напомнил, что такое ограничение было принято самим муниципальным представительным органом.
Следующим до собеседований был допущен заместитель губернатора Омской области Станислав Гребенщиков. У него Леонид Михайленко поинтересовался, почему кандидат подал необходимые документы всего за 15 минут до окончания срока. "Так складывался рабочий день, - сказал Гребенщиков. - Сложностей со сбором справок у меня не возникло. Много времени потребовала подготовка программы, которая пользуется интересом у жителей города и членов комиссии". Также кандидат, которого вчера публично поддержал губернатор Омской области Виктор Назаров, отметил, что все остальные кандидаты "достойные люди, готовые возглавить город" и не стоит допускать ошибку, "недооценивая соперников".
Игорь Антропенко и Станислав Гребенщиков оказались единственными кандидатами из 23 заявившихся, которые посетили сегодняшнее заседание конкурсной комиссии.
Этап собеседований с допущенными кандидатами пройдёт 14 апреля. Голосование по кандидатуре мэра в Омском городском совете пройдёт 19 апреля. Депутаты будут выбирать из двух кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. Для победы будущему мэру необходимо будет получить 21 депутатский голос.