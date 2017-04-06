Выборы мэра Омска: Антропенко и Гребенщиков допущены до собеседований

Конкурсная комиссия допустила до этапа собеседований Игоря Антропенко и Станислава Гребенщикова. Заседание комиссии они посетили лично. Никто из остальных претендентов на заседание не пришёл.

На сегодняшнем заседании конкурсной комиссии по выборам мэра Омска до этапа собеседований были допущены депутат Законодательного собрания Игорь Антропенко и заместитель губернатора Станислав Гребенщиков.

В ходе разговора с членами комиссии Антропенко признался, что у него не возникло проблем со сбором необходимых документов: "Желание стать мэром возникло давно, поэтому необходимые документы были запрошены заранее". Достойным кандидатом в главы города депутата регионального парламента назвали руководитель фракции КПРФ в Горсовете Леонид Михайленко и председатель совета непарламентских партий Виктор Бобырь. Коммунист предложил Игорю Антропенко через Законодательное собрание отменить ограничение, по которому на голосование в Горсовет выносится всего два кандидата. Антропенко напомнил, что такое ограничение было принято самим муниципальным представительным органом.

Следующим до собеседований был допущен заместитель губернатора Омской области Станислав Гребенщиков. У него Леонид Михайленко поинтересовался, почему кандидат подал необходимые документы всего за 15 минут до окончания срока. "Так складывался рабочий день, - сказал Гребенщиков. - Сложностей со сбором справок у меня не возникло. Много времени потребовала подготовка программы, которая пользуется интересом у жителей города и членов комиссии". Также кандидат, которого вчера публично поддержал губернатор Омской области Виктор Назаров, отметил, что все остальные кандидаты "достойные люди, готовые возглавить город" и не стоит допускать ошибку, "недооценивая соперников".

Игорь Антропенко и Станислав Гребенщиков оказались единственными кандидатами из 23 заявившихся, которые посетили сегодняшнее заседание конкурсной комиссии.

Этап собеседований с допущенными кандидатами пройдёт 14 апреля. Голосование по кандидатуре мэра в Омском городском совете пройдёт 19 апреля. Депутаты будут выбирать из двух кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. Для победы будущему мэру необходимо будет получить 21 депутатский голос.