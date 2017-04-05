Заместителем директора омского депимущества стал бывший налоговик

В пресс-службе администрации города официально подтвердили, что заместителем директора департамента имущественных отношений стал Андрей Березовский, до этого работавший в должности замначальника ФНС по Октябрьскому округу.

Напомним, место заместителя главы департамента стало вакантным после ухода с поста попавшего под статью Валерия Поморгайло. Чиновника обвиняли в халатности. По версии следствия, он продал омскому предпринимателю за 398 тыс. руб. земельный участок, рыночная стоимость которого составляла 9 млн руб. Валерий Поморгайло был приговорён к полугоду исправительных работ, но наказания не последовало в связи с истечением срока давности преступления.