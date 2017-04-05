Министром образования Омской области стала Татьяна Дернова

Губернатор Виктор Назаров 4 апреля утвердил в должности регионального министра образования Татьяну Дернову, до этого бывшую заместителем Сергея Канунникова. Её кандидатура оказалась единственной на этот пост.

С 4 апреля 2017 года обязанности министра образования Омской области начала исполнять Татьяна Дернова, до этого бывшая заместителем ушедшего в отставку Сергея Канунникова. Назначение ИА "Омск Здесь" подтвердили в региональном минобре. Её кандидатура была единственной, которую рассматривал губернатор Виктор Назаров. Напомним, её предшественник - Сергей Канунников покинул министерство в феврале этого года. Официальная причина отставки - достижение пенсионного возраста.

Татьяна Дернова профессиональную карьеру начала в 1989 году учителем иностранных языков. Была заместителем директора гимназии № 19, а позже - первым заместителем директора департамента образования. С июля 2012 года перешла в министерство образования региона, где заняла должность первого заместителя министра образования Омской области. Татьяна Дернова окончила Омский государственный педагогический институт имени А. М. Горького, Сибирскую академию государственной службы, является почётным работником общего образования Российской Федерации, заслуженным работником образования Омской области.