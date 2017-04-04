На выборы мэра Омска заявилось 23 кандидата

Сегодня в 17:45 конкурсная комиссия завершила приём заявок от желающих стать мэром Омска. Всего на выборы главы города заявилось 23 кандидата. 6 апреля комиссия проведёт заседание, на котором объявят список тех, кто будет допущен до этапа собеседования 14 апреля.

На заседании 6 апреля мы разделим кандидатов на три группы, - пояснил в разговоре с "Омск Здесь" председатель конкурсной комиссии Сергей Тодоров. - Это те, кто допускаются до собеседования, те, кто не проходит дальше, и те, кому будут даны сутки на то, чтобы донести необходимые документы. Кандидаты из третьей группы могут быть допущены до этапа собеседования.

Новым мэром Омска желают стать: депутат Заксобрания Игорь Антропенко, начальник отдела снабжения завода "Нефтехим" Александр Бекишев, руководитель фракции ЛДПР в Заксобрании Антон Берендеев, бывший комендант строительного городка космодрома "Восточный" Игорь Бруй, предприниматель Андрей Ерошевич, экс-депутат Заксобрания от КПРФ Виктор Жарков, председатель общественной организации "Варяг" Андрей Иванищев, пенсионер Александр Искам, активист Александр Исупов, телеведущий Владимир Казанин, представитель ЧОП "Цербер" Денис Качуровский, экс-депутат Заксобрания от ЛДПР Алексей Клепиков, секретарь ПО "Московка-1/1" Игорь Козловский, министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов, предприниматель Юрий Пичугин, директор завода запорной арматуры Андрей Рягузов, инженер "Ант Информ" Артём Тарасов, не указавший род занятий Максим Щапов, вахмистр Сибирского казачьего войска Сергей Яковлев и заместитель губернатора по вопросам строительства и энергетики Станислав Гребенщиков. Ещё три кандидата не дали согласия на обработку персональных данных.