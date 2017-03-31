ЛДПР отказалась бойкотировать выборы мэра Омска

Высший совет ЛДПР принял решение не бойкотировать выборы мэра Омска. Кандидатом от партии Владимира Жириновского, как ранее сообщал "Омск Здесь", станет депутат Законодательного собрания Омской области Антон Берендеев. В понедельник он планирует представить в конкурсную комиссию необходимый пакет документов.

Наша позиция остаётся прежней - мэра Омска должны выбирать на прямых выборах, - заявил "Омск Здесь" Берендеев. - Однако было бы неправильно оставить без представительства наших избирателей. В своей программе я делаю акцент на благоустройстве и решении транспортных проблем.

Как ранее сообщал "Омск Здесь", в омском региональном отделении ЛДПР готовились к бойкоту выборов мэра Омска. Антон Берендеев отмечал, что партия не хочет участвовать "в цирке с выборами, когда решение принимается кулуарно". Представлять свою программу публично либерал-демократ не собирается. ЛДПР в конкурсной комиссии также представляет руководитель партийной фракции в Омском городском совете Алексей Ложкин. Ранее свои заявки подали кандидат от КПРФ Виктор Жарков и рассчитывающий на поддержку "Единой России" депутат Заксобрания Игорь Антропенко. По информации "Омск Здесь", переговоры о выдвижении своего кандидата ведёт и региональное отделение "Справедливой России".

Напомним, что конкурсная комиссия принимает до 4 апреля заявки от потенциальных кандидатов в мэры. 14 апреля 12 выборщиков проведут собеседования с кандидатами. На пленарное заседание Омского городского совета будет вынесено две кандидатуры. Будущему мэру Омска для победы необходимо будет получить 21 депутатский голос. "Единая Россия" сейчас в горсовете имеет 22 депутатских мандата, КПРФ - 10, "Справедливая Россия" - 3, ЛДПР - 2.