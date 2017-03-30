В правительстве Омской области не увидели борьбы кланов в отставке Матиенко

После отставки главы Кормиловского района Леонида Матиенко, избиравшегося в 2013 году при поддержке КПРФ, в правительстве Омской области надеются снять накопившееся напряжение, а в омском обкоме заявляют, что социально-экономическая ситуация в муниципальном образовании станет только хуже.

В начале апреля должно пройти внеочередное заседание районного совета Кормиловского района, на котором будет рассматриваться вопрос об отстранении главы Леонида Матиенко. Он два года подряд получает неудовлетворительную оценку за проделанную работу. Как ранее сообщал "Омск Здесь", к районным депутатам обратился губернатор Омской области Виктор Назаров, предложивший рассмотреть вопрос о снятии Матиенко с должности.

В разговоре с "Омск Здесь" заместитель губернатора по вопросам внутренней политики Владимир Компанейщиков заявил, что от работы коммуниста во главе района есть "очень большое раздражение и недовольство". "По сути, он с больничного не выходит, - сказал Компанейщиков. - Райсовет поставил ему "неуд" абсолютно обоснованно. Никакой борьбы кланов или политики там нет. Это просто объективная оценка".

В обращении к кормиловским депутатам губернатор обратил внимание на то, что проверка ФСБ выявила нарушение законодательства о гостайне. В 2014-2016 годах Леонид Матиенко не сумел обеспечить необходимый режим секретности. "Любой руководитель за это несёт персональную ответственность, - считает Владимир Компанейщиков. - Это может являться основанием для постановки перед райсоветом соответствующего вопроса".

Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ позволяет губернатору Виктору Назарову самому отстранить главу Кормиловского района, получившего два "неуда" подряд. Однако в правительстве Омской области перспективы такого решения не комментируют, настаивая на том, что окончательное решение будет принимать райсовет.

В 2013 году Леонид Матиенко выиграл выборы при поддержке КПРФ у кандидата от "Единой России" Анны Саватеевой, представлявшей группу компаний "Руском" и пользовавшейся поддержкой губернатора Виктора Назарова.

Депутат Госдумы, первый секретарь омского обкома КПРФ Александр Кравец сказал "Омск Здесь", что глава Кормиловского района пал жертвой "борьбы с крупным капиталом": "Это связано не только с работой Леонида Матиенко. Депутаты райсовета, прошедшие туда под эгидой компании предпринимателя Темури Латария, решают определённые задачи. Лучше в районе не станет, а хуже будет обязательно". Кравец отметил, что Матиенко, избранный при поддержке КПРФ, в партию так и не вступил. За правовой помощью в обком он также не обращался.

Сам Леонид Матиенко в разговоре с "Омск Здесь" заявил, что не собирается присутствовать на заседании райсовета, когда будет рассматриваться вопрос о его отставке. "Я не вижу основания для моего отстранения и до сих пор нахожусь на больничном", - пояснил глава Кормиловского района.