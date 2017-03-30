Замглавы Кормиловского района продал государственную землю за бесценок
Политика  •  30 марта 2017, 15:45, последнее обновление 30 марта 2017, 15:45  •  печать

Замглавы Кормиловского района продал государственную землю за бесценок

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Первому заместителю главы Кормиловского района Евгению Маловичко грозит до семи лет лишения свободы. Муниципальный чиновник за 2 млн руб. продал землю, кадастровая стоимость которой составляет порядка 60 млн руб.

Прокурор Кормиловского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 47-летнего первого заместителя главы Кормиловского района Евгения Маловичко. Муниципальный чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий. Нарушения вскрылись после проведённой надзорным органом проверки. Когда Маловичко исполнял обязанности главы района (19 декабря 2014 года), он подписал заведомо незаконное постановление о предоставлении в собственность частному лицу земельного участка сельскохозяйственного назначения. Кадастровая стоимость этих 2147 га составляет порядка 60 млн руб., тогда как продана земля была за 2,1 млн руб. Земля уже возвращена в собственность муниципалитета, договор купли-продажи через суд был признан недействительным.

Маловичко вину свою не признал. После вручения ему копии обвинительного заключения уголовное дело отправится в Кормиловский районный суд Омской области для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Любопытно, что Маловичко в своё время совмещал работу в администрации района с предпринимательской деятельностью и за это был даже уволен из рядов муниципальных чиновников. Но через суд ему удалось восстановиться на работе.

Теги  •  #Кормиловский район #прокуратура #уголовное дело

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