Авария на подстанции сорвала диалог омского губернатора с бизнесом

Завтрашняя встреча губернатора Омской области Виктора Назарова с предпринимателями в областном бизнес-инкубаторе не состоится из-за отключения электричества в центре Омска. Как ранее сообщал "Омск Здесь", сегодня утром были обесточены Торговый центр, бизнес-инкубатор и светофоры на улицах Интернациональной, Гагарина и Гусарова.

На трансформаторной подстанции произошла авария. В связи с этим на данный момент обесточен бизнес-инкубатор и близлежащие к нему здания, - говорится в официальном заявлении министерства экономики Омской области. - По оценке специалистов, сама подстанция не пострадала, но, возможно, потребуется замена фидера. До конца недели будут проводиться внеплановые работы по сервисному обслуживанию электрооборудования, проверка состояния элементов электрооборудования, кабельных линий, испытание электрооборудования и кабелей, подающих напряжение на серверное оборудование и центр прототипирования.

О произошедшей аварии было доложено мэру Омска Вячеславу Двораковскому. В некоторые административные здания подача электричества была восстановлена через 40 минут.