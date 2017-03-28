Авария на подстанции сорвала диалог омского губернатора с бизнесом
Политика  •  28 марта 2017, 13:23, последнее обновление 28 марта 2017, 16:08  •  печать

Авария на подстанции сорвала диалог омского губернатора с бизнесом

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Традиционная встреча губернатора Омской области Виктора Назарова с предпринимателями официально отменена из-за аварии на подстанции.

Завтрашняя встреча губернатора Омской области Виктора Назарова с предпринимателями в областном бизнес-инкубаторе не состоится из-за отключения электричества в центре Омска. Как ранее сообщал "Омск Здесь", сегодня утром были обесточены Торговый центр, бизнес-инкубатор и светофоры на улицах Интернациональной, Гагарина и Гусарова.

На трансформаторной подстанции произошла авария. В связи с этим на данный момент обесточен бизнес-инкубатор и близлежащие к нему здания, - говорится в официальном заявлении министерства экономики Омской области. - По оценке специалистов, сама подстанция не пострадала, но, возможно, потребуется замена фидера. До конца недели будут проводиться внеплановые работы по сервисному обслуживанию электрооборудования, проверка состояния элементов электрооборудования, кабельных линий, испытание электрооборудования и кабелей, подающих напряжение на серверное оборудование и центр прототипирования.

О произошедшей аварии было доложено мэру Омска Вячеславу Двораковскому. В некоторые административные здания подача электричества была восстановлена через 40 минут.

Теги  •  #бизнес-инкубатор #Виктор Назаров

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