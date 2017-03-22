Выборы мэра Омска могут признать несостоявшимися

На сегодняшнем пленарном заседании Омского городского совета в целом принято решение "О внесении изменений в регламент Омского городского совета в связи с установлением процедуры избрания мэра города Омска". Документ представил начальник правового управления представительного органа Денис Голушков.

- Мной был проведён анализ настроений депутатов, - сказала председатель Горсовета Галина Горст. - Мы предлагаем определиться с тем, какой будет процедура голосования (открытой поимённой или закрытой) по кандидатуре мэра прямо в день заседания.

В Омском городском совете 19 апреля рассчитывают провести выборы мэра Омска. Депутатам предстоит выбрать из двух кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. Для победы будущему градоначальнику необходимо будет получить 21 голос. Если ни один из кандидатов не получит необходимого количества голосов, то Горсовет получит право перенести рассмотрение вопроса на другое заседание либо признать выборы несостоявшимися.

Сегодняшние изменения депутатам удалось принять лишь со второго раза. Галина Горст объявляла повторное голосование. Представители КПРФ и ЛДПР продолжают настаивать на том, что депутаты должны голосовать за мэра тайно. Их оппоненты из "Единой России" и "Справедливой России" предлагают голосовать за нового градоначальника открыто и поимённо.