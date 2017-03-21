Омский губернатор потребовал за два дня найти источник неприятного запаха

На сегодняшнем совещании губернатор Омской области Виктор Назаров выразил недоумение в связи с тем, что в Омске надзорным органам долгое время не удаётся найти источник неприятного запаха, на который жалуются омичи. Напомним, что предельная концентрация в воздухе этилмеркаптана (добавляется в бытовой газ) оказалась превышена в 400 раз.

Две недели идут выбросы, вы ведёте многочисленные проверки, исследования проб, устанавливаете источник загрязнения воздуха и не можете найти виновных. Все работают, а где результат?! - удивился Назаров. - В итоге горожане думают, что кто-то покрывает предприятия, загрязняющие атмосферу, делает всё, чтобы они избежали ответственности. Безуспешность попыток в течение столь длительного времени выяснить источник удушливого запаха ничего, кроме недоумения, вызывать не может. А в итоге мы имеем то, что малейшее недомогание люди склонны расценивать как отравление этим веществом, загрязняющим воздух в Омске. Виновные должны быть привлечены к ответственности.

Исполняющий обязанности руководителя управления Росприроднадзора по Омской области Сергей Ерёмин заявил, что предварительно виновник выбросов установлен. Сейчас анализируются последние пробы, которые позволят установить причастность конкретного предприятия.

Глава региона потребовал к пятнице представить конкретный доклад о причинах неприятного запаха в Омске. Все материалы проверки будут переданы следственным органам.