Омский депутат Госдумы хочет меньше пить казахстанской водки
Политика  •  21 марта 2017, 16:44, последнее обновление 21 марта 2017, 16:55  •  печать

Омский депутат Госдумы хочет меньше пить казахстанской водки

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В Омской области пьют в два раза меньше водки, чем в среднем по России, но не учитывают объём ввозимого спирта из приграничного Казахстана.

Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал рассмотреть в первом чтении проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Документ совершенствует государственное регулирование производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Авторы законопроекта рассчитывают декриминализировать рынок алкоголя и снизить количество контрафактной продукции. Например, в случае принятия документа будет введено ограничение перемещения алкогольной продукции объёмом более пяти литров в рамках Евразийского экономического союза. По официальным данным, житель Омской области в среднем употребляет 3,7 литра водки в год. В среднем по стране этот показатель равен семи литрам, но не стоит считать, что омичи пьют в два раза меньше остальных россиян. Просто в данных федеральной службы по регулированию алкогольного рынка не учитывается казахстанский спирт.  

Наша тысяча километров границы с Казахстаном и есть ровно эта половина, которую мы не видим, не учитываем, - заявил депутат Госдумы от Омской области Андрей Голушко. - Дальше мы попадаем соответственно на отсутствие контроля качества, и, что самое страшное и перекрывающее многие наши опасения, простой подсчёт, что, если мы ограничим ввоз спиртного, - региональный бюджет может получать в год дополнительно 1,4 миллиарда рублей.

Новый законопроект предлагает блокировать в досудебном порядке сайты, через которые осуществляется продажа алкоголя, и устанавливает запрет на торговлю спиртосодержащей продукции через торговые автоматы. Напомним, что в декабре прошлого года от отравления настойкой боярышника в Иркутской области погибло более 50 человек. Торговля контрафактной спиртосодержащей продукцией шла в том числе через торговые автоматы.

Теги  •  #Андрей Голушко #водка

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Комментарии
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Виктор Вайз  •  21 марта 2017, 20:38

"Если мы ограничим ввоз спиртного, - региональный бюджет может получать в год дополнительно 1,4 миллиарда рублей" - где логика? откуда будут браться доп. средства, а не лучше ли не ограничивать, а ввести повышенные пошлины на ввоз - и пусть ввозят сколько угодно, рынок уже сам отрегулирует ситуацию, согласно экономическим законам..

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Таисия Петрова  •  21 марта 2017, 17:31

говорили говорили что порядок будет в торговле спиртным, и на те, своих считаем, а соседи льют и к нам везут водку

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