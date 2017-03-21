Омский депутат Госдумы хочет меньше пить казахстанской водки

В Омской области пьют в два раза меньше водки, чем в среднем по России, но не учитывают объём ввозимого спирта из приграничного Казахстана.

Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал рассмотреть в первом чтении проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Документ совершенствует государственное регулирование производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Авторы законопроекта рассчитывают декриминализировать рынок алкоголя и снизить количество контрафактной продукции. Например, в случае принятия документа будет введено ограничение перемещения алкогольной продукции объёмом более пяти литров в рамках Евразийского экономического союза. По официальным данным, житель Омской области в среднем употребляет 3,7 литра водки в год. В среднем по стране этот показатель равен семи литрам, но не стоит считать, что омичи пьют в два раза меньше остальных россиян. Просто в данных федеральной службы по регулированию алкогольного рынка не учитывается казахстанский спирт.

Наша тысяча километров границы с Казахстаном и есть ровно эта половина, которую мы не видим, не учитываем, - заявил депутат Госдумы от Омской области Андрей Голушко. - Дальше мы попадаем соответственно на отсутствие контроля качества, и, что самое страшное и перекрывающее многие наши опасения, простой подсчёт, что, если мы ограничим ввоз спиртного, - региональный бюджет может получать в год дополнительно 1,4 миллиарда рублей.

Новый законопроект предлагает блокировать в досудебном порядке сайты, через которые осуществляется продажа алкоголя, и устанавливает запрет на торговлю спиртосодержащей продукции через торговые автоматы. Напомним, что в декабре прошлого года от отравления настойкой боярышника в Иркутской области погибло более 50 человек. Торговля контрафактной спиртосодержащей продукцией шла в том числе через торговые автоматы.