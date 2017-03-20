ЛДПР готовится бойкотировать выборы мэра Омска

Партия Владимира Жириновского не желает "участвовать в фарсе" при выборе нового омского градоначальника. ЛДПР может отказаться от выдвижения своего кандидата.

Руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании Омской области Антон Берендеев рассказал "Омск Здесь" о том, что партия Владимира Жириновского, возможно, будет бойкотировать выборы мэра Омска по новой схеме. Либерал-демократы продолжают выступать за прямые выборы градоначальника и могут отказаться от выдвижения своего кандидата в мэры.

Окончательное решение будет принимать федеральное руководство партии, - пояснил Берендеев. - У нас нет желания участвовать в этом фарсе, когда уже сейчас в кулуарах обсуждают конкретные кандидатуры. Якобы кто-то из этих людей станет мэром Омска.

По информации "Омск Здесь", Антон Берендеев всё же продолжает сбор необходимых документов для участия в выборах мэра. В случае принятия решения об участии кандидата от ЛДПР в конкурсном отборе лидер омских либерал-демократов представит комиссии выборщиков свою программу.

Напомним, что Омский городской совет готовится выбрать нового мэра Омска 19 апреля. На пленарном заседании депутаты будут выбирать из двух кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. Руководитель фракции ЛДПР в Горсовете Алексей Ложкин также входит в комиссию и будет участвовать в предварительном отборе кандидатов. Ранее "Единая Россия" заявила, что не будет выдвигать своего кандидата в мэры. КПРФ на этих выборах будет представлять бывший депутат Заксобрания Виктор Жарков. "ЕР" сейчас в Горсовете имеет 22 депутатских мандата, КПРФ - 10, "Справедливая Россия" - 3, ЛДПР - 2.